Vanda Milani defende energia renovável no Acre e revitalização da Bacia do São Francisco

A deputada federal Vanda Milani (SD-AC) defendeu através de suas redes sociais a sustentabilidade. No dia mundial do Meio Ambiente, a parlamentar do Solidariedade do Acre disse que a humanidade precisa aprender fazer mais com menos.

“Preservar os recursos naturais passou a ser um exercício obrigatório para garantir a vida. Precisamos aprender que existem limites para tudo, os recursos naturais não são inesgotáveis”, acrescentou.

Vanda defendeu o projeto de agronegócio desenvolvido pelo governador do Acre, Gladson Cameli, afirmando que existe uma política de sustentabilidade que embasa as propostas de desenvolvimento.

“Acompanhei o governador durante os debates da COP-25. Avançamos muito na consideração dos impactos ambientais causados por uma demanda cada vez maior de terras cultiváveis. Hoje o governo entende a necessidade de se criar mecanismos que envolvam uma cultura de sustentabilidade na agricultura moderna” garantiu a deputada.

Vanda Milani elogiou as propostas do seu partido, o Solidariedade, que tem temáticas ligadas ao meio ambiente: clima, biodiversidade, água, energia e resíduos sólidos, com foco no incentivo a reciclagem de lixo e o uso de energia solar em todo o País, apoiando empresas que queiram investir nesse campo.

“As condições geográficas do Estado do Acre e as comunidades isoladas do interior, representam uma formula perfeita para o incentivo do uso da energia renovável. É preciso incentivar essa boa prática e apoiar o desenvolvimento de indústrias com focos em inovação e sustentabilidade” comentou a deputada.

A parlamentar luta junto com o senador Marcio Bittar pela liberação de recursos pelo ministério do meio ambiente para a realização do maior projeto de despoluição e revitalização do igarapé São Francisco, em Rio Branco, capital dos acreanos.

Entre as propostas de melhorias estão a construção de estações de tratamento de esgoto, recuperação da mata ciliar, construção de pontes para pedestres, atividades de educação ambiental e monitoramento.

Para a deputada federal que vem acompanhando a elaboração do projeto pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e a Secretaria de Infraestrutura, desde o início, as propostas de despoluição e revitalização urbanística e ambiental do igarapé São Francisco são urgentes e necessárias. “As obras vão garantir a qualidade de vida da nossa população”, disse.

Outra ação importante apadrinhada pela parlamentar é a encosta do Rio Acre no coração do bairro XV, Segundo Distrito de Rio Branco. A Orla do XV, como é chamada a obra, vai revitalizar um dos espaços mais tradicionais da cidade, incentivando o turismo e melhorando a qualidade de vida dos moradores. R$ 20 milhões estão destinados para a obra de construção da Orla do Bairro XV.

“Tudo precisa ser pensado com foco na sustentabilidade, essa é a nova ordem mundial” concluiu a parlamentar.