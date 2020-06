“Testagem em massa é uma ideia distante”, afirma médico em debate

O Coordenador do Comitê Gestor do Combate ao Covid-19, médico Osvaldo Leal, participou do debate da sessão virtual na Câmara de Rio Branco desta sexta-feira, 05, que tratou das estratégias da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) para o combate ao Covid-19 na capital acreana.

O médico destacou que muitos profissionais de saúde, que pertencem aos grupos de risco do Covid-19, foram afastados da linha de frente e remanejados para atender por meio da TeleConsulta.

“A rede não está desguarnecida, mas também não está fragilizada. Irá ocorrer contratações de mais profissionais dependendo de como será a demanda nas unidades de saúde”, afirmou.

Ao ser questionado pelos vereadores sobre uma testagem em massa da população. Osvaldo afirmou que a ideia ainda é muito distante. Isso porque o valor de venda dos testes ainda é muito alto.

“Estão vendendo um kit rápido por 120 reais, agora imagine isso para Rio Branco que tem uma população em torno de 400 mil pessoas. Tudo ainda se encontra muito caro no mundo. Poucos países estão conseguindo fazer a testagem em massa por conta dos preços. A única forma de conseguir uma testagem em massa é contar com o apoio do Ministério da Saúde para aquisição desses testes. Agora, essa ideia não é factível”, afirmou.

Osvaldo Leal destacou que os estoques de remédios das Unidades de Saúde estão garantidos para maioria dos problemas crônicos. A única medicação que deve faltar nos próximos dias é a Ivermectina, que tem sido indicado para complementar o tratamento contra o Covid-19.

O gestor informou que está em construção um plano para a reabertura da economia em quatro fases, em que cada segmento da sociedade se enquadrará dentro das medidas e categorias distintas pelas fases: 1,2,3 e 4.

Para encerrar, Osvaldo Leal afirmou que a prefeitura recebeu um aporte adicional de R$ 1,2 milhão para investir no combate ao Covid-19, e que a administração municipal espera a chegada do dinheiro do pacote de socorro aos estados e municípios.