Segundo MP, Acre vai receber R$ 198 milhões de ajuda emergencial

Rio Branco e Cruzeiro do Sul estão entre as cidades que mais terão recursos destinados emergencialmente com total de R$ 67,9 milhões e R$ 14 milhões, respectivamente.

De acordo com medida provisória editada nesta sexta-feira (5) pelo governo federal que espaço no orçamento de 2020 para destinar R$ 60,19 bilhões para estados e municípios, o estado do Acre vai receber R$ 198 milhões.

A decisão foi dada por meio de Medida Provisória. Do total de transferência fixa, R$ 30 bilhões serão destinados a estados e R$ 20 bilhões a municípios. Os outros R$ 10 bilhões serão repassados diretamente para o enfrentamento ao coronavírus, nas áreas da saúde da assistência social.

Desse montante, o Estado do Acre vai receber R$ 198,3 milhões. O município de Rio Branco vai receber R$ 67,9 milhões. Cruzeiro do Sul é a segunda cidade a ter maior destinação dos recursos, um total de R$ 14,7 milhões. A tabela foi divulgada pela Confederação Nacional dos Municípios.

O auxílio está relacionado ao programa do Governo Federal de enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. O repasse é parte de um pacote de quatro parcelas mensais. Os estados e municípios, em contrapartida, devem tomar medidas de controle de gastos, como suspender o reajuste de salários dos seus servidores.