Receita alerta contribuintes para não deixarem declaração do IR para última hora

A Receita Federal recebeu até as 18 horas desta sexta-feira (5) no estado do Acre 53.153 declarações do Imposto de Renda Pessoa Física, o que corresponde a 67,3% de um total de 79 mil previstas. O prazo final é 30 de junho.

Na 2ª Região Fiscal (AC, AP, AM, PA, RO e RR) foram entregues 878.557 declarações, 63,5% do esperado que são 1.383.000.

A Receita Federal alerta para que o contribuinte não deixe a entrega da declaração para os últimos dias e diz que é importante que o declarante junte a documentação e comece o preenchimento para o envio, a fim de se evitar atropelos de última hora, já que muitas dúvidas surgem nesse momento.

A Receita lembra ainda que quanto antes a declaração for regularmente enviada, mais rápido será o processamento e a restituição.