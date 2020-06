Mesmo com pandemia, 57% da população deve gastar com presente no Dia dos Namorados

A terceira melhor data para o comércio, só perdendo para o Natal e o Dia das Mães, o Dia dos Namorados em 2020 vai ser diferente. Por conta da pandemia, a expectativa de pessoas que vão gastar com presente em 2020 é 10% menor do que o índice verificado no ano passado.

De acordo com uma pesquisa da Fecomércio, 57% dos rio-branquenses pretendem gastar com um presente na próxima sexta-feira, dia 12, Dia dos Namorados.

A pesquisa apontou que os presentes preferidos são roupas (30%) e perfumes (30%). Outra parcela de 27% apontou para gastos com moda e acessórios (15%) e calçados (12%). Outros 13% demonstraram preferência para vinhos, chocolates, eletrônicos e produtos de beleza.

Dentre os investimentos mais comuns, o estudo apontou as promoções anunciadas como o estímulo a gastos para 40% da população. Na sequência, 33% disseram estar atentos às novidades, e 15%, aos preços baixos. Por fim, 12% focaram mais nos descontos oferecidos pelo comércio.

Por conta da pandemia e o decreto que faz com que a maioria do comércio ainda continue fechado, 77% da população de Rio Branco/AC vai usar as redes sociais e outros aplicativos de comércio eletrônico para realizar suas compras.

Conforme os valores estimados pela população com intenção de gastos para o Dia dos Namorados, 53% devem realizar gastos entre R$ 100 a R$ 200. Outra parcela de 28% demonstra desejo de gastar até R$100, afora 12%, que omitem essa estimativa, apenas 7% se manifestam a gastar valores acima de R$ 200.