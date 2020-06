Membros de facção passam atirando e três homens são alvejados, no Bujari

Uma tripla tentativa de homicídio foi registrada na noite desta quinta-feira (4). Joelson da Silva Lima, de 30 anos, Rosiel Silva, de 23 anos e Manoel Silva do Nascimento, de 32 anos, foram feridos a tiros em uma residência localizada na rua José Paulo Gurgel, no Centro do município de Bujari, distante 25 km da capital.

De acordo com informações da polícia, as vítimas estavam bebendo na área de uma casa, quando homens armados dentro de um veículo passaram várias vezes pela frente da residência, em seguida , pararam o carro e começaram a efetuar vários tiros em direção das três pessoas. Durante a ação dos bandidos quatro projeteis atingiram Joelson no peito e abdômen. Manoel foi ferido com um tiro no braço direito e Rosiel atingindo com um tiro no ombro esquerdo. Os criminosos fugiram do local.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas por populares, entre elas a de suporte avançado que interceptou a viatura do município. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e conduziram as vítimas ao Pronto Socorro de Rio Branco. De acordo com o médico do SAMU, o estado de saúde de Joelson é gravíssimo. Já Manoel e Rosiel deram entrada no hospital em estado de saúde estável.

Um dos feridos chegou a informar a imprensa que nenhuma das vítimas são membros de facção, que são trabalhadores.

A Polícia Militar esteve no local, colheu as características do veículo e dos criminosos e em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prender os acusados, mas ninguém foi encontrado.

A polícia não soube informar a motivação do crime e o caso será investigado pela Polícia Civil do município do Bujari.