Líder de facção que fugiu do presídio e suspeito de ordenar execuções é recapturado

A Polícia Civil do Acre, por meio dos Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e do Núcleo Especial de Capturas (NECAP) prenderam na manhã desta sexta-feira (5) o foragido da Justiça Raimundo Nonato dos Santos Fonseca, de 32 anos, mais conhecido no mundo do crime por “Didi”, que no dia 20 de janeiro deste ano fugiu, na companhia de mais 25 presos, do pavilhão L do Complexo Penitenciário de Rio Branco, Drº Francisco D’Oliveira Conde após fazer um buraco na cela e escalar a muralha do presídio usando “terezas”.

“Didi”, que é uma liderança de uma organização criminosa estava sendo monitorado por agentes da DHPP por suspeita de ordenar e participar de execuções em Rio Branco. A sua prisão aconteceu em uma residência localizada no Beco das Primícias, no bairro Recanto dos Buritis, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

“A Polícia Civil continua, de forma prioritária, com os trabalhos de prisões decretadas pela Justiça estadual, no combate a criminalidade e a violência, realizados pelo Departamento de Polícia da Capital e do Interior (DPCI) e pelo Núcleo de Capturas (NECAP) e DHPP. Hoje tiramos mais um individuo de alta periculosidade do meio da sociedade”, frisou José Henrique Maciel Ferreira, Delegado-Geral da Polícia Civil do Acre.

Com informações da assessoria da PC/ACRE