Gerlen Diniz e Edvaldo Magalhães debatem ao vivo no ac24horas nesta sexta-feira, 5, às 19h

Após aprovação do Auxílio Emergencial para servidores públicos, a criação do Instituto de Gestão de Saúde do Acre e uma série de polêmicas em torno dos projetos na Assembleia Legislativa, o líder do governo Gerlen Diniz (Progressistas) e o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) debatem sobre os últimos acontecimentos numa transmissão ao vivo promovida pelo ac24horas na noite desta sexta-feira, a partir das 19h. Acompanhe o debate ao vivo na página inicial do ac24horas, facebook e no Youtube.