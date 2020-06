Operação da PF investiga associação criminosa, peculato e corrupção

O delegado da Polícia Federal Luis Carlos da Silva Júnior confirmou que a Operação Dose de Valores, deflagrada nesta sexta-feira, 5, por cerca de 150 agentes federais é um desdobramento da investigação da operação realizada na última quarta-feira.

Esclareceu que a diferença é que agora são novos investigados. De acordo com o delegado os crimes investigados são de associação criminosa, peculato, desvio de verbas, corrupção e lavagem de dinheiro.

Na operação Dose de Valores, o delegado afirma que até o momento já foram verificados indícios de superfaturamento e entrega fictícia de mercadores que causaram um prejuízo de mais de 750 mil reais nos anos de 2016 e 2017.

Os agentes federais cumprem desde as primeiras horas da manhã desta sexta, cerca de 30 mandados de busca e apreensão em empresas e nas prefeituras acreanas de Rio Branco, Feijó, Tarauacá, Senador Guiomard, Sena Madureira e Porto Acre.

Em nota, a prefeitura de Senador Guiomard informou que não tem informações precisas sobre a operação e diz que informações preliminares dão conta de que os policiais federais foram até a sede da prefeitura em busca de documentos referentes a processos de compras de medicamentos e diz que esses processos de aquisição são de gestões anteriores.

Já a prefeitura de Rio Branco, também por meio de nota, confirmou que a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na Secretaria Municipal de Saúde e na Comissão Permanente de Licitação (CPL).

Afirma ainda que foram solicitados e fornecidos documentos relativos a compras realizadas no período de 2016 a 2019 e apreendido um computador.

A gestão disse que reitera seu apoio a toda ação de combate à corrupção e coloca todas as unidades administrativas à disposição para prestar informações que venham a ser solicitadas pelas instituições.

Quem também recebeu a visita dos agentes federais foi a sede da Secretaria Estadual de Saúde e a Fundação Hospital do Acre (Fundhacre). O governo informou que vai se posicionar no decorrer do dia por meio de uma nota oficial.