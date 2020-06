Curados da Covid-19 fazem apelo por doação de plasma no Hemoacre

O Acre já possui 3.209 altas médicas de pessoas que foram contaminadas pelo novo coronavírus e que agora estão livres da doença. Com o aumento do número de pessoas curadas, o governo do Estado passou a fazer campanha para que essas pessoas possam doar plasma – uma porção líquida presente no sangue composta por água, sais minerais e, o principal, anticorpos -.

Pacientes que já estiveram infectados pelo vírus também encabeçam a campanha nas redes sociais. Um exemplo é o arquiteto Leandro Rocha, um dos primeiros a se contaminar com a doença no Acre. Por meio de seu perfil no Instagram, fez o pedido. “Acabei de sair do Hemoacre, fui fazer minha doação do plasma para ajudar as vítimas da Covid-19 e estou com uma sensação de dever cumprindo. Queria fazer um apelo para quem já se curou desse vírus que possa fazer o mesmo, que doe seu plasma”.

A doação do plasma pode ajudar no tratamento de infectados em estado grave internados em unidades hospitalares do Acre. “É um processo rápido, simples e indolor. Com isso vocês vão estar ajudando muita gente”, completou o arquiteto.

Os doadores de plasma podem repetir o processo de doação após 15 dias. Para ser um doador apto, a pessoa deve estar comprovadamente livre da doença e não apresentar mais nenhum sintoma. A orientação é buscar informação junto ao Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre) ou pelo telefone: (68) 3248-1380.

Atualmente, algumas pesquisas pela cura ou imunização das pessoas contra o novo coronavírus estão adotando a transferência de plasma de pessoas curadas da Covid-19 para pacientes em estágios graves da doença. A explicação é a de que aqueles que se contaminaram com a doença desenvolveram anticorpos no plasma, que podem ser úteis para ajudar na recuperação de pessoas com formas mais graves da doença. O estudo ainda está sendo avaliado por pesquisadores do país.