Conselho de Educação autoriza 20% da carga horária para ensino à distância

O Conselho de Estadual de Educação autorizou as escolas a computar 20% da carga horária pedagógica com as aulas à distância no Acre. O CEE resguarda, nesse caso, o real aprendizado do aluno por meio de evidências que devem ser apresentadas à Secretaria de Estado da Educação.

As ferramentas digitais são adaptadas à realidade dos alunos e as dificuldades iniciais e as barreiras que travam o ensino a distância são superadas pelo trabalho dos profissionais que atuam no dia a dia das escolas.

Em Rio Branco, o gestor da Escola Diogo Feijó, Francisco Lira, diz que embora a pandemia traga alguns entraves, é também um momento em que a comunidade escolar tem a oportunidade de aprender junto.

As primeiras aulas remotas na escola se deram em maio e, para a reunião com os professores, é usado um aplicativo de reuniões chamado Google Meet. Já para vídeos e links é usado o Classroom.

“Com as ferramentas digitais alcançamos em torno de 90% dos nossos alunos e para os outros 10% elaboramos um material didático impresso, apostilado, com roteiro, texto e questionário, que os pais vieram buscar aqui na escola”, disse Lira, em entrevista à Agência de Notícias do Acre.