Alimentos da Live Solidária beneficiarão famílias carentes de cidades isoladas do Acre

A pedido do governador Gladson Cameli parte das 107 toneladas de alimentos doados durante a Live Solidária do Governo do Acre, atenderão as famílias carentes das cidades mais isoladas.

“Ele pediu pra gente priorizar essas famílias que ainda não foram beneficiadas pelos programas do governo federal ou auxílios emergenciais”, esclareceu a secretária Ana Paula Lima da Assistência Social.

Ana Paula Lima trabalha durante essa sexta-feira (5) na logística para enviar alimentos à cidade de Cruzeiro do Sul, de onde os alimentos serão distribuídos para as cidades mais isoladas. As doações através das redes de supermercados continuam durante o final de semana.

O governador Gladson Cameli cumpre agenda nesta sexta-feira (5) na cidade de Cruzeiro do Sul.