Veículo clonado é apreendido após perseguição policial no bairro Vitória

Um veículo modelo Voyage de cor prata foi apreendido por militares do 3º Batalhão da Polícia Militar do Acre nessa quarta-feira, 03, após perseguição ao suspeito de ter adulterado o chassi do veículo, no bairro Vitória, parte alta de Rio Branco.

Segundo a polícia, o veículo foi avistado com películas reflexivas e, quando os militares se aproximaram para abordagem, o condutor parou, desembarcou dois ocupantes e arrancou bruscamente com o veículo.

A guarnição continuou seguindo o motorista e, durante a fuga, o carro colidiu contra uma mureta. “O motorista conseguiu, aproveitando-se da colisão, empreender fuga”, diz a PM.

No interior do carro, foram encontrados os documentos do veículo. A numeração do chassi não correspondia ao documento e, após consulta ao sistema, foi constatada a adulteração. O carro foi encaminhado à Delegacia, para medidas cabíveis.