Senado decide adiar para o próximo ano programa Jovem Senador

O Senado adiou para 2021 o concurso de redação para selecionar estudantes do ensino médio para a edição deste ano do programa Jovem Senador. Em carta enviada à secretária de Ensino Básico do Ministério da Educação (MEC), Ilona Becskeházy, e aos secretários de Educação dos estados e do Distrito Federal, a diretora de Comunicação Social do Senado Federal, Érica Ceolin, afirma que o adiamento, devido à pandemia de covid-19, foi decidido após consulta aos parceiros do projeto.

Na carta, a diretora informa que “o período de inscrições, que seria iniciado em 9 de março, não chegou a ser aberto”.

O convívio por uma semana, em Brasília, entre jovens estudantes representantes de cada Unidade da Federação, “marca e essência do projeto, só poderá acontecer com aproveitamento seguro e pleno, após superada a pandemia no Brasil”, segundo a diretora.

Fonte: Agência Senado