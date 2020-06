Quinari inova higienização de veículos com ducha instalada em barreira sanitária

Na busca por tentar diminuir o contágio da Covid-19, o município de Senador Guiomard, está inovando com o serviço de higienização de veículos que entram na cidade.

O fluxo no município é intenso, já que Senador Guiomard é caminho certo para quem vai para os municípios de Plácido de Castro e Acrelândia e também para quem vai para a região do Alto Acre ou tem como destino a Bolívia e o Peru.

Foram montadas duas barreiras sanitárias na AC-40 no sentido Rio Branco/Senador Guiomard e Plácido de Castro/Senador Guiomard. Quando os veículos passam, duchas instaladas nas barreiras desinfectam os veículos com uma solução de água com hipoclorito de sódio.

Além da higienização dos veículos, de acordo com a secretaria municipal de saúde, é feito uma triagem dos ocupantes dos veículos que chegam até o município.

“Quando o veículo chega na barreira nós fazemos uma triagem, fazemos a medição da temperatura de cada integrante do veículo. Se ninguém tiver febre ou sintoma da Covid-19, a gente encaminha para a ducha onde o veículo é higienizado e é liberado para seguir viagem. Se alguém apresentar febre ou sintomas da doença, a gente encaminha para o nosso centro de referência”, explica Gleilson Bandeira, secretário de saúde de Senador Guiomard.