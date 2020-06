Prefeito Ilderlei Cordeiro, de Cruzeiro do Sul, é o entrevistado do Bar do Vaz nesta quinta (4)

Alvo de uma segunda operação da Polícia Federal neste ano, o prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, que e é um dos mais de 6 mil infectados pela Covid-19 no Acre, é o entrevistado do programa Bar do Vaz nesta quinta-feira (4). A entrevista será transmitida simultaneamente pelo Facebook, site e canal do ac24horas no Youtube.

Ente os assuntos abordados, estarão o combate à pandemia do coronavírus na cidade, onde já são 1.312 casos e o trabalho da prefeitura, que segue apesar de todos os fatos.

Política é outro assunto da conversa entre o jornalista Roberto Vaz e Ilderlei, que ainda aguarda decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sobre a possibilidade de ser candidato à reeleição. E, ainda, em primeira mão: é verdade que o ex-deputado federal Henrique Afonso do PSD de Petecão será o vice de Ilderlei, caso o TRE o libere? Isso e outras informações você confere logo mais.