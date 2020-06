Polícia apreende alguns produtos do roubados do Araújo; bandidos ainda não foram presos

A Polícia Civil por meio da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE), segue com as investigações em busca de prender os 5 criminosos que sequestraram um motorista de aplicativo e o fizeram de refém no bagageiro do próprio carro enquanto realizavam um assalto no supermercado Arasuper da Sobral, na última terça-feira, 2.

De acordo com a assessoria da Secretaria de Segurança Pública, dois dos assaltantes já foram identificados e pela manhã desta quarta-feira (4) alguns produtos do roubo já foram apreendidos, porém nenhum dos bandidos foram presos.

Entenda o caso

Cinco homens, membros de uma organização criminosa, fortemente armados invadiram o supermercado Araújo na Estrada da Sobral, renderam os clientes e funcionários e fizeram um verdadeiro limpa.

Os suspeitos chegaram em um carro modelo Celta de cor preta. Informações preliminares da polícia apontam que o veículo usado no assalto também é roubado.

Ao ac24horas, o sócio proprietário da rede de supermercados do Acre, Adem Araújo, disse que “eles não conseguiram levar dinheiro. A polícia chegou rápido”. Apesar de não terem conseguido levar dinheiro dos caixas, os criminosos roubaram dezenas de relógios de uma loja de artigo de presentes localizada no interior do supermercado.

A situação só não foi pior devido à eficiência do sistema de segurança do estabelecimento, segundo Adem, que acionou rapidamente a Polícia Militar. “Temos um sistema de segurança remoto muito eficiente. As imagens são vistas na loja e à distância”, conta.

Nas imagens, é possível avistar clientes e funcionários ao chão com a chegada dos acusados. Mesmo assim, os suspeitos conseguiram fugir.