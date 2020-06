Polícia apreende adolescente com droga que seria vendida na Transacrena

Policiais Militares do 1° Batalhão apreenderam na manhã desta quinta-feira (4), um adolescente de 17 anos com 115 tabletes de maconha em uma área de mata localizada na rua Fonte Nova, no bairro Conquista, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, ao fazer um patrulhamento de rotina na região, os policiais avistaram o adolescente em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da guarnição policial o adolescente correu e tentou fugir em direção ao Igarapé São Francisco. O menor foi abordado e em seus bolsos foram encontrados 115 tabletes de maconha e uma quantia de R$ 100,00. O adolescente informou a polícia que havia acabado de comprar a droga que seria levada para ser vendida na estrada Transacrena na área rural de Rio Branco.

Diante dos fatos foi da voz de apreensão e adolescente foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) onde ficará a disposição da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).