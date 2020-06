Município de Xapuri tem recorde de novos casos de Covid-19 em um único dia

O último boletim da Secretaria Municipal de Saúde de Xapuri, divulgado na noite desta quarta-feira (3) trouxe o registro de 14 novos diagnósticos para a doença causada pelo novo coronavírus. Esse foi o maior número de casos confirmados de Covid-19 em um único dia desde que o município detectou as duas primeiras ocorrências de Covid-19, no dia 27 de abril passado.

O enfermeiro Francisco Andrade, coordenador do Centro de Referência para Covid-19 em Xapuri, a UBS Félix Bestene Neto, disse que o número alto de confirmações em um único dia tem uma explicação. Segundo ele, o fato decorreu da liberação pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) de resultados de exames do município que estavam acumulados há vários dias.

Com os novos pacientes, Xapuri foi a 62 casos, de 201 notificados à Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre). São 112 notificações descartadas e 24 amostras aguardando resultado de análise. Do total de casos positivos até o momento, 21 já estão curados, mas 306 pessoas seguem sob monitoramento. Foi registrada 1 morte no município, que não tem pacientes hospitalizados.

A elevação do número de casos na última semana de maio e nos primeiros dias de junho fez com que a prefeitura endurecesse as medidas de prevenção, com a renovação do decreto municipal que, além de prorrogar o isolamento social e a suspensão do ano letivo, estipulou multa e outras sanções para quem frequentar os espaços públicos sem o uso de máscaras faciais.

Outra medida foi a manutenção e o fortalecimento dos serviços da barreira sanitária municipal, com a proibição da entrada de estrangeiros e táxis e mototáxis de outros municípios, além da desinfecção de locais de grande circulação de pessoas, como repartições públicas, agências bancárias e lotéricas, por meio do Setor de Endemias.