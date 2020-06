Live Solidária já arrecadou R$ 70 mil em dinheiro e 107 toneladas de alimentos

O governo do Acre ainda contabiliza os recursos que foram arrecadados na Live Solidária do último sábado, 30 de maio e do total de alimentos doados durante a programação. Mais de R$ 70 mil foram aplicados em depósito na conta coronavírus do Banco do Brasil e no total, 107 toneladas de alimentos foram arrecadadas até esta quarta-feira (3).

O governador fez questão de agradecer a todos os envolvidos no trabalho, especialmente, os servidores do seu gabinete e da primeira-dama do estado, Ana Paula Cameli que coordenou toda campanha.

Segundo o que a reportagem apurou, foram mais de 190 depósitos que variaram entre R$ 10 e até R$ 10.000 em aplicações financeiras computadas até essa quarta-feira (3).

O volume de doações em alimentos contou com a participação de servidores públicos e pessoas comuns. Toneladas de alimentos foram arrecadadas nas secretarias de estado.

Para a primeira-dama Ana Paula Cameli, melhor do que o total de arrecadação “foi o coração das pessoas que ajudaram” disse. Ela e o governador foram ao Palácio Rio Branco na noite de Live e atenderam aos telefonemas, falando diretamente com os doadores.

Além de dinheiro, o estado também recebeu contribuições como a doação de um aparelho auditivo no valor de R$ 8 mil, máscaras em tecidos, aparelhos de proteção individual, álcool em gel e outros objetos.

Quem vai gerir a distribuição dos alimentos e como será aplicado os recursos arrecadados é o gabinete da primeira-dama em parceria com a secretária de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para Mulheres.