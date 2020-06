Lavatório público para higienizar as mãos é instalado no Terminal Urbano

O Terminal Urbano de Rio Branco ganhou nesta quarta-feira (3) o primeiro lavatório público da capital do Acre para higienização das mãos. Os médicos indicam lavar as mãos várias vezes ao dia para evitar contágio pela Covid-19.

Trata-se de uma caixa d´água com torneira e sabão líquido para que as possam lavar as mãos. O dispositivo foi instalado pelo Rotary Club, em frente a lotérica do Terminal.

O Rotary planeja levar esse tipo de dispositivo para outros locais de grande movimentação de pessoas.

Segundo consta, pouca gente tem feito uso do equipamento até esta quinta-feira (4) em parte do desconhecimento. Voluntários do Rotary distribuem máscaras e aproveitam para divulgar a necessidade de se lavar as mãos com maior frequência.