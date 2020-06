Iapen prorroga suspensão de visitas nos presídios do Acre

Foi publicada na edição do Diário Oficial desta quinta-feira, 4, a prorrogação da suspensão de visitas sociais nas unidades penitenciárias do Acre por mais 15 dias. Segundo o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), a medida é uma forma de impedir o avanço da contaminação de Covid-19 no sistema penitenciário.

A mesma portaria ainda reforça os procedimentos a serem adotados nas unidades em casos de confirmação de preso contaminado pelo coronavírus. Tais procedimentos atingem desde o fluxo nos atendimentos sociais aos cuidados com alimentação e saúde dos detentos.

O presidente do Iapen, Arlenilson Cunha, diz que o Iapen buscar um atendimento de qualidade ao preso, “tendo como base as normas sanitárias da Organização Mundial de Saúde que tem como objetivo impedir o contágio por coronavírus entre presos, visitantes e servidores públicos, buscando a primazia do resguardo da vida de cada um deles”.