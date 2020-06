Gol adia para o mês de agosto retomada dos voos de Rio Branco para Cruzeiro do Sul

Quem for viajar no mês de agosto encontra passagens entre as duas cidades por R$ 223,10, valor com todas as taxas incluídas

A Gol adiou pela segunda vez a data para retomar os voos entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul. A companhia deixou de operar entre as duas cidades no final de março deste ano, no início da pandemia do coronavírus. A Gol chegou a vender passagens para os meses de junho e agora para julho, mas nesta semana mudou os planos e decidiu reativar as operações em Cruzeiro do Sul em 3 de agosto.

Os consumidores que compraram as passagens poderão remarcar a data da viagem sem o pagamento de taxas. O motivo do adiamento pela segunda vez é o fato da pouca procura pelos voos. As empresas suspenderam as viagens dos seus funcionários e as pessoas também estão evitando usar o ônibus e o avião com medo de contraírem o vírus. A Gol foi procurada sobre o adiamento, mas ainda não enviou uma resposta para o ac24horas.

Quem for viajar no mês de agosto encontra passagens de ida e volta por apenas R$ 223,10, valor com todas as taxas incluídas. (Confira na imagem abaixo). Os valores baixos foram lançados pela Gol como estratégia para atrair passageiros em tempo de crise. São dezenas de opções de passagens aéreas baratas para quem pretende viajar entre as duas cidades nos meses de agosto e setembro deste ano.

Dois voos para Brasília

A Gol terá em julho dois voos diários de Rio Branco para Brasília, exceto as quartas e domingos. As decolagens da capital acreana são às 3h15 e 14h45 e de Brasília as partidas para o Acre são às 9h20 e 21h10. Para viagem no mês de julho é possível encontrar a ida e a volta por apenas R$ 452,28, valor com as taxas incluídas. (Veja detalhes na imagem abaixo).

No mês de junho a Gol terá somente às sextas-feiras um voo de Porto Velho para Rio Branco. De Brasília para Rio Branco os voos serão às quartas e quintas-feiras e no sentido contrário as decolagens vão acontecer às quartas e sextas-feiras.

LATAM

Durante todo o mês de junho a LATAM terá apenas voos às quartas-feiras de Rio Branco para Brasília. A retomada dos voos diários da capital do Acre para São Paulo (Guarulhos) e Brasília está prevista para o mês de agosto.

Partindo de Rio Branco

