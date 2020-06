Encerra amanhã (05) o prazo para declaração de dados para o Censo da Educação Superior

Instituições de ensino públicas e privadas são responsáveis pelo envio das informações

O prazo termina amanhã (5) para as instituições de ensino superior públicas e privadas de todo o país enviarem, através do Sistema Censup as informações relativas ao Censo da Educação Superior 2019. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo Censo, ampliou o prazo para a coleta dos dados por causa da pandemia do coronavírus, que poderia influenciar o cadastro pelas instituições devido ao isolamento social.

O envio das informações deve ser realizado por um pesquisador institucional, designado por cada instituição de ensino para representá-la, responder os questionários eletrônicos do Sistema Censup, ficando também responsável por checar possíveis inconsistências dos dados declarados.

De acordo com o Inep, as universidades devem realizar a declaração dos dados, tendo em vista que o Censo da Educação Superior é pré-requisito para a participação em programas educacionais do Ministério da Educação (MEC), como Prouni, Fies e as bolsas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

Segundo o Inep, com a atualização do cronograma, os próximos passos do Censo são os ajustes dos dados declarados além do envio das justificativas caso haja inconsciências nas informações no prazo

*Com informações do Inep

Fonte: Agência Educa Mais Brasil