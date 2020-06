Xapuri registra mais 6 casos positivos e Covid-19 afeta quase todos os bairros da cidade

O município de Xapuri registrou nessa terça-feira (2) mais 6 casos positivos do novo coronavírus, agente causador da doença denominada Covid-19, que já atinge quase todas as regiões da cidade. Apenas 3 dos 10 bairros comumente reconhecidos na atual organização urbana local não possuem ocorrência da infecção.

Os novos pacientes são 3 homens e 3 mulheres com idades que vão dos 29 aos 58 anos. Com esses casos, Xapuri vai ao número de 48 diagnósticos positivos, dos quais 19 já tiveram alta e 1 resultou em óbito. Estão sendo monitoradas 245 pessoas e 35 amostras enviadas ao Laboratório Central de Saúde Pública – Lacen – ainda estão em análise.

O Boletim Municipal dessa terça-feira diz que há demora na emissão de resultados de exames devido à grande demanda que há em Rio Branco, motivo pelo qual ocorrem subidas repentinas na curva de casos positivos que, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, se mantém em “estabilização gradual”.

“Registra-se uma demora na emissão de resultados devido a demanda em Rio Branco. Após a saída dos laudos, a curva de casos sobe, porém segue a estabilização gradual registrada em Xapuri tendo em vista o tratamento, isolamento de monitoramento desses 35 pacientes que estão aguardando resultados”, diz o documento.

O boletim também divulga a distribuição dos casos confirmados no município, com registros tanto na zona urbana quanto em localidades rurais. Na cidade, as únicas áreas que ainda não foram afetadas são os bairros Cageacre, Cerâmica e Constantino Melo Sarkis. A região central da cidade, com 17 casos positivos, é a mais atingida até o momento.