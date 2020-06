PF cumpre mandados na casa de Ilderlei Cordeiro e na de ex-procurador de Cruzeiro do Sul

O motivo da operação desencadeada nesta quarta-feira pela Polícia Federal em Rio Branco Cruzeiro do Sul e outras cidades acreanas, pode ter sido a carona irregular que as prefeituras pegaram na compra de medicamentos com a prefeitura de Pauini, no Amazonas em 2017.

A licitação de alto valor e grande quantidade teria contado apenas com uma empresa. “A licitação assim atrai muitas empresas e essa estranhamente só tinha uma. O Tribunal de Contas do Estado chegou a apurar essa situação”, revela uma fonte.

A Polícia esteve na casa do prefeito Ilderlei Cordeiro e do ex-procurador do município, Jhonatan Donadoni.

A operação é feita em parceria com a Controladoria-Geral da União para combater fraudes na área da saúde nos municípios de Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves Marechal Thaumaturgo Xapuri, Epitaciolândia Bujari, Rio Branco e Jordão, no Acre. Boca do Acre, Pauiní e Guajará, no Amazonas também estão na lista.

Foram 85 mandados de busca e apreensão em endereços localizados em onze municípios. Os trabalhos contam com a participação de 250 policiais federais de três auditores da CGU. Os mandados de busca e apreensão domiciliar foram expedidos pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, após a Procuradoria Regional da República da 1ª Região ter se manifestado favoravelmente ao deferimento das medidas.