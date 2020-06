No Acre, mais de 3 mil já receberam alta após infecção da Covid-19

O boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) emitido nesta quarta-feira, 03, mostra que o estado já tem 3. 012 pessoas que receberam alta médica após testarem positivo para a Covid-19.

Atualmente, 162 exames ainda aguardam resultado no laboratório Mérieux, em Rio Branco. Apesar da grande quantidade de pessoas curadas, o Acre ainda amarga a morte de 171 vítimas da doença.

Nesta quarta, foram 214 novos casos positivos de contaminação por coronavírus registrados no estado. Por conta disso, nas últimas 24 horas, o número de casos positivos subiu de 6.465 para 6.679. Até o momento, são 14.915 notificações de infecção da Covid-19, sendo 8.076 (54,1%) descartados.

O estoque baixo de swab, material utilizado para coleta e realização de testes de pacientes com sintomas do novo coronavírus, fez com que o volume esperado de exames no laboratório Mérieux também diminuísse nos últimos dias. O material, que era aguardado pelo Estado, chegou esta semana para abastecer os pontos de coleta para PCR.