Justiça do Acre é destaque em esforço concentrado contra a violência doméstica

A última edição do esforço concentrado da Justiça para julgar processos de violência doméstica e casos de feminicídio, a Semana Justiça pela Paz em Casa, movimentou mais de 30 mil processos judiciais, viabilizou a concessão de 8,6 mil medidas protetivas de urgência e levou à realização de 68 sessões do Tribunais de Júri, onde foram julgados os réus de casos de feminicídios, tentados ou consumados.

Divulgados nesta quarta-feira (3) os dados foram compilados pelos tribunais e reunidos e analisados pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional de Justiça.

.Ao avaliar o número de sentenças proferidas e de medidas protetivas concedidas nos cinco dias de mutirão em relação ao número de processos de violência doméstica e familiar contra a mulher no acervo de cada tribunal, verificou-se que o Tribunal de Justiça do Acre foi o que obteve melhor resultado (8,4%).

Foram 50 medidas protetivas e 309 sentenças com mérito em março de 2020 no Estado do Acre.