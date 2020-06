Irmã de Carioca do PT, que faleceu na Unimed, testou negativo para Covid-19

O laudo emitido pelo Centro de Infectologia Charles Mérieux aponta que Francisca Nepomuceno, 70 anos, irmã do ex-secretário de Articulação Institucional (SAI) do governo Sebastião Viana, Francisco Afonso Nepomuceno, mais conhecido como “Carioca do PT”, que faleceu no dia 11 de Maio na Unimed, apresentou negativo para Covid-19.

Segundo informações, ela tinha histórico de doenças diabetes e problemas respiratórios.

À época do óbito, o ac24horas conversou com o Carioca que informou que devido no período de internação na Unimed e óbito tudo indicava que a sua irmã tinha falecido por conta da Covid-19.