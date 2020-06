Ex-BBB Gleici Damasceno posa com lingerie ousada e pernões causam na web: “perfeita”

Gleici Damasceno surgiu deslumbrante nesta quarta-feira (03).

A vencedora do BBB18 posou com uma lingerie ousada e ostentou os pernões. O body coladinho no corpo conta com mangas e transparência, dando um ar romântico ao look sensual. Gleici no entanto deixou claro que as imagens de glamour não são de hoje.

“Queria estar plena assim. Mas a realidade é: cama + edredom + Maia. E você, o que tá fazendo agora?”, escreveu ela na legenda, bem blogueirinha. Maia é a cachorrinha de estimação de Gleici.

Elana Valenaria, que participou do BBB19, elogiou: “Não tenho mais adjetivos. Perfeita”, escreveu. O fotógrafo, Adalto Júnior, revelou em sua timeline que as fotos foram feitas nesta terça-feira (02). Ele escreveu: “Ensaio super especial”.

TRETA ETERNA?

Gleici Damasceno acabou gerando uma confusão com sua antiga rival no reality.

É que ela publicou uma frase icônica e atrapalhada de Patrícia Leitte dita no exato momento de sua eliminação. “Quem cava uma cova para o inimigo, cai nela”, postou ela no Twitter. Irritada com a alfinetada, Leitte detonou o desafeto e disse que falta empatia.

Fonte: Contigo!