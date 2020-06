Criminosos armados interceptam caminhonete e sequestram motorista no Conjunto Universitário

Na noite desta quarta-feira, 03, homens armados interceptaram uma caminhonete modelo S-10, na rotatória do Conjunto Universitário, na BR-364, em Rio Branco, e sequestram o condutor identificado como Alan da Costa Cardoso.

De acordo com a Polícia Militar (PMAC), os criminosos estavam em um veículo modelo Siena, de cor cinza, obrigaram o condutor da caminhonete a parar e, em seguida, colocaram o Alan da Costa Cardoso no Siena e fugiram do local tomando rumo ignorado.

Segundo informações repassadas ao ac24horas, os bandidos deixaram a caminhonete no local. Os agentes estiveram no local, fizeram a perícia no veículo e encaminharam a caminhonete para a Delegacia de Flagrantes (Defla).

Policiais militares fazem rondas na região para tentar encontrar Alan.