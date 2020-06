Câmara de Brasiléia autoriza contratação de profissionais de saúde em caráter emergencial

Em sessão ordinária realizada na noite dessa terça-feira (2), a Câmara Municipal de Brasiléia aprovou por unanimidade o Projeto de Lei Municipal nº 04, que autoriza o município a contratar emergencialmente, em caráter temporário, 37 profissionais de saúde para reforçar as equipes de combate à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Os profissionais que poderão ser contratados pela prefeita Fernanda Hassem são: médico generalista, enfermeiro, psicólogo, técnico em enfermagem, fiscal sanitário, auxiliar administrativo e auxiliar de serviços gerais. A contração é por um período de 180 dias, por meio de análise curricular, mediante o lançamento de edital de seleção pública.

O pedido encaminhado à Câmara de Vereadores em caráter de urgência, para a contratação temporária de mão de obra especializada em saúde, foi justificado com base no aumento de casos do novo coronavírus no município de Brasiléia e pelo fato de o quadro de servidores municipais da saúde se encontrar insuficiente para dar conta da demanda atual.

Até essa terça-feira, o município de Brasiléia registrou 53 casos positivos de covid-19. São 116 pacientes em monitoramento domiciliar e 142 amostras coletadas e enviadas a Rio Branco – ainda aguardando resultado da análise laboratorial. O município tem ainda 259 casos suspeitos, 4 pacientes internados com sinais de gravidade e 19 altas médicas.