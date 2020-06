Bandidos mantiveram motorista de Uber refém durante assalto no Araújo da Sobral

Na noite desta terça-feira (2) um motorista de Uber que foi sequestrado e mantido refém durante todo o planejamento e roubo no Arasuper situado na Estrada da Sobral, em Rio Branco, compareceu a Delegacia de Flagrantes (Defla) para registrar um Boletim de Ocorrência e prestar esclarecimentos ao delegado.

Ao ac24horas o motorista Uber informou que teria recebido uma chamada no aplicativo para realizar uma corrida, o profissional se deslocou até o local e recebeu dois homens em seu veículo modelo Celta, placa MZT-7302, de cor preta. No trajeto ao destino indicado, os criminosos em posse de uma arma de fogo anunciaram o assalto, renderam o motorista e um dos bandidos assumiu a direção do veículo.

A vítima relatou que foi colocada dentro do porta-malas do carro e os assaltantes seguiram rodando a região da Baixada da Sobral buscando os outros três comparsas para realizarem o roubo ao supermercado.

O motorista Uber informou ainda que, durante o roubo ao Arasuper, ele permaneceu no bagageiro do seu carro, quieto, sob forte ameaças de ser morto caso esboçasse alguma reação.

Após cometerem o roubo os cincos bandidos entraram dentro do carro celta que estava no estacionamento do supermercado e fugiram em direção a Central de Comercialização e Abastecimento da Capital (Ceasa). O motorista informou a reportagem que quatro assaltantes foram deixados em vários endereços localizados na Baixada da Sobral e um deles seguiu dirigindo seu veículo até a rua Tabosa, no residencial Cabreúva, o bandido abriu o bagageiro do carro liberando o trabalhador e em seguida fugiu em uma motocicleta onde um comparsa já o esperava.

O ac24horas recebeu informações preliminares que a Polícia Militar já havia efetuado a prisão de três criminosos envolvidos no roubo do Arasuper, mas até o fechamento desta matéria nenhum preso havia sido apresentado na Delegacia de Flagrantes (Defla).

Após prestar os esclarecimentos na delegacia o motorista e o veículo utilizado no roubo foram liberados pelo Delegado de plantão.

Entenda o caso

Cinco criminosos armados invadiram o supermercado Arasuper situado na Estrada da Sobral nesta terça-feira, 02, e renderam clientes e funcionários na entrada do estabelecimento. Conforme imagens de câmeras de segurança, os cinco estavam com armas de fogo. Os suspeitos chegaram em um carro modelo Celta de cor preta. Informações preliminares da polícia apontam que o veículo usado no assalto também é roubado.

Ao ac24horas, o sócio proprietário da rede de supermercados do Acre, Adem Araújo, disse que “eles não conseguiram levar dinheiro. A polícia chegou rápido”. Apesar de não terem conseguido levar dinheiro dos caixas, os criminosos roubaram dezenas de relógios de uma loja de artigo de presentes localizada no interior do supermercado.

A situação só não foi pior devido à eficiência do sistema de segurança do estabelecimento, segundo Adem, que acionou rapidamente a Polícia Militar. “Temos um sistema de segurança remoto muito eficiente. As imagens são vistas na loja e à distância”, conta.

Nas imagens, é possível avistar clientes e funcionários ao chão com a chegada dos acusados. Mesmo assim, os suspeitos conseguiram fugir. Equipes da Polícia Militar continuam nas buscas aos criminosos.