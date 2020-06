Além de prefeituras, Secretaria de Saúde do Acre também é alvo de operação da Polícia Federal

Apesar da nota oficial, a Polícia Federal ter mencionado apenas 8 prefeituras do Acre 3 do Amazonas como alvos da Operação Off-Label que investiga supostas fraudes na compra de insumos sem realização de procedimento administrativo e o direcionamento de procedimentos licitatórios e também indícios de pagamento por medicamentos e insumos hospitalares que não foram entregues ao município e preços superiores aos praticados no mercado, a Secretaria Estadual de Saúde, localizada no centro de Rio Branco, também recebeu a visita de agentes da PF.

Internautas flagraram o momento em que os “homens de preto” entravam na sede da secretaria. Até o momento a Sesacre não se posicionou sobre os motivos da “visita” da PF. Os esclarecimentos sobre a operação Off-Label serão dadas durante coletiva de imprensa ainda na manhã desta quarta-feira, 3.