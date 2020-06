Além de Ilderlei, PF acorda prefeito de Marechal Thaumaturgo

Até o momento nenhuma das prefeituras do Juruá se manifestou sobre a Operação Off-Label da Polícia Federal, que investiga a compra irregular de medicamentos e cumpriu mais de 80 mandados nesta quarta-feira, 3, na região.

A Polícia Federal amanheceu em prefeituras e casas de prefeitos de três cidades do Vale do Juruá: Cruzeiro do Sul, Marechal Thaumaturgo e Rodrigues Alves.

Da casa do prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, levaram celulares e outros itens eletrônicos. Testado positivo para Covid-19, o gestor está em isolamento social.

Já o prefeito de Marechal Thaumaturgo, Isaac Piyãko , foi acordado pelos agentes da Polícia Federal e conduzido até a sede da Prefeitura para a entrega de documentos.

Em Rodrigues Alves, os polícias estiverem na secretaria de Saúde e na casa de um filho do prefeito Sebastião Correia.