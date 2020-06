Acusado de matar chilena a facadas no Acre vai a júri popular

José Vagner Pedrosa Bezerra, de 46 anos, acusado de matar a artista chilena Karina Constanza Bobadilha Chat, de 22 anos, com mais de 20 facadas no mês de fevereiro deste ano, vai a júri popular após decisão da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar da Comarca de Rio Branco.

O acusado está preso no Francisco d’Oliveira Conde (FOC) sob suspeita de feminicídio e furto. Durante audiência de instrução realizada na segunda-feira, dia 1°, a defesa de Bezerra entrou com recurso contra a pronúncia.

O advogado do preso afirmou que o recurso deve ser avaliado em 30 a 60 dias após a audiência. Por conta da pandemia do novo coronavírus, anda não há data para que o julgamento do réu seja realizado.