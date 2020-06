Acre tem 214 novos casos e 6 mortes; Sesacre diz que exames diminuíram por falta de material

No boletim parcial desta quarta-feira, 3, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) informou 214 novos casos positivos de contaminação por coronavírus. O numero total de casos agora passa de 6.465 para 6.679 pessoas.

De acordo com as informações oficiais, o Acre registra mais 6 mortes ocasionadas pela Covid-19. Agora são 171 óbitos.

Mesmo com o número considerável de novos casos e mortes, a Sesacre informou que o estoque baixo de swab, material utilizado para coleta e realização de testes de pacientes com sintomas do novo coronavírus, fez com que o volume esperado de exames no laboratório Mérieux também diminuísse nos últimos dias. O material, que era aguardado pelo Estado, chegou esta semana para abastecer os pontos de coleta para PCR.