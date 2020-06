Zen pede punição aos militares envolvidos em agressão de deficiente

O deputado Daniel Zen (PT) condenou nesta terça-feira (2) durante a sessão virtual da Assembleia Legislativa o assassinato de negros pobres no Brasil e no mundo. Ele citou os casos de João Pedro, no Rio de Janeiro, e George Floyd, nos Estados Unidos.

“O número de negros mortos por policiais é maior, o número de negros mortos por coronavírus é maior”, disse.

Ele citou também o caso do jovem que sofre de espasmos e usa marcapasso em Plácido de Castro, barbaramente espancado por policiais do Gefron.

“Não estou acusando polícia alguma. Falo isso porque em toda corporação tem as maçãs podres e é preciso agir exemplarmente. As pessoas não tem de ter medo da polícia mas carinho e a polícia tem de ter carinho com as pessoas”, disse. “Quem tem medo da polícia são os bandidos”, finalizou.