Tempo médio para conseguir benefício previdenciário no Acre é o 6º maior do país

O tempo médio para conseguir um benefício do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no Acre é o sexto maior do país, segundo o Boletim Estatístico da Previdência Social divulgado pelo órgão na última segunda-feira (1).

Ao buscar o benefício, o acreano teve de esperar média 85 dias para conseguir o benefício no mês de março deste ano.

A legislação diz que os pedidos devem ser analisados em um prazo de até 45 dias. Alagoas é onde o tempo é maior.

O Boletim Estatístico da Previdência Social (BEPS) é uma publicação mensal da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda, elaborado pela Coordenação-Geral de Estatística, Demografia e Atuária da SP, que apresenta uma coletânea de dados sobre benefícios e arrecadação da Previdência Social, o fluxo de caixa do INSS e, ainda, informações de indicadores econômicos e dados populacionais.

Em março, 1.722 pedidos de assistência previdenciária foram negados no Acre. 403 deles eram por incapacidade.

Pelo menos 1.300 benefícios foram cassados e 396 estão suspensos.