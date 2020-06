Taxa de ocupação em UTI para Covid-19 é de 91,7% no Baixo Acre

Dados do último boletim epidemiológico da secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) indicam que a taxa de ocupação nos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) são bem altas na região do Baixo Acre durante esta pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2). De acordo com o painel das internações por Covid-19, dos 36 leitos disponíveis a pacientes com alta complexidade nessa região, 33 estão ocupados, o que representa uma taxa de 91,7% de ocupação.

Com relação às enfermarias, a taxa de ocupação é de 78,6%, uma vez que dos 145 leitos disponíveis, 114 estão ocupados. Na região do Juruá, dos 10 leitos de UTI disponíveis, 3 estão ocupados, acarretando numa taxa de 30,0% de ocupação. No Alto Acre, há apenas cinco pacientes internados, todos em enfermarias, dos 15 leitos disponíveis, apenas 5 estão ocupados, representando uma taxa de 33,3%.

No Acre, 6.326 já foram contaminadas pelo coronavírus e tiveram testes positivos do laboratório Mérieux. 2.677 já receberam alta e 161 pacientes morreram por complicações da doença. Há ainda 47 testes em análise em todo o estado.