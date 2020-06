Sena fortalece campanha contra tabagismo e orienta fumantes a largar o cigarro

Em alusão ao Dia Mundial sem Tabaco, comemorado nesse dia 31 de maio, a secretaria de saúde de Sena Madureira realiza ações em prol da campanha contra o tabagismo na cidade. Desde a última sexta-feira, equipes estão orientando os usuários do tabaco e ajudando na luta contra o cigarro. Este ano, a campanha tem mais um agravante: a pandemia do novo coronavírus.

Esses moradores são vulneráveis à Covid-19, com maior propensão a desenvolver sintomas graves da doença. Por isso, o poder público municipal tem se voltado também para o atendimento das pessoas que se encaixam nesse perfil. “Já entregamos 500 kits de higiene e no decorrer desta semana vamos entregar mais 500 kits contendo panfletos informativos, máscara e álcool em gel”, explica a coordenadora do Tabagismo do município, enfermeira Elane Pessoa.

De acordo com a enfermeira, os profissionais das Unidas Básicas de Saúde (UBS) em Sena estão orientados a auxiliar os fumantes na luta contra o uso do tabaco. “Estamos fazendo o tratamento dessas pessoas de forma individual por conta do vírus, e ajudamos a quem deseja parar de fumar. Eles podem procurar uma unidade de saúde para manifestar o desejo de iniciar o tratamento”.

Além disso, esses pacientes recebem medicação de forma gratuita por meio de um programa do Ministério da Saúde. “Se a pessoa fosse pagar esse tratamento, sairia por quase R$ 3 mil e esse mesmo tratamento é feito aqui em nossas unidades gratuitamente”, garante a coordenadora. Por conta da pandemia, os grupos de trabalho contra o tabagismo foram suspensos, mas ainda assim quem deseja pode procurar uma UBS para adquirir o medicamento e o tratamento ocorre de forma individual.

O tabagismo é um fator de risco para a Covid-19 pelo comprometimento da capacidade pulmonar. Por isso, o fumante tem mais chances de desenvolver sintomas graves da doença.