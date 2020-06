Petecão: “Gladson vai apoiar o candidato do seu partido”

O senador Sérgio Petecão (PSD) joga todas as suas fichas no cenário no qual o governador Gladson Cameli venha a apoiar o candidato do PROGRESSISTAS, Tião Bocalom, para a prefeitura de Rio Branco. Petecão afirmou ontem ao BLOG DO CRICA, que não vê outro quadro político que não seja este: “o partido dele tem candidato próprio para prefeito da capital, a lógica é que abrace este nome, como explicar que venha apoiar outra candidatura?” Há ainda, segundo Petecão, uma unidade das principais lideranças do PROGRESSISTAS de que a sigla não pode deixar de ter um nome disputando a prefeitura do maior colégio eleitoral do Acre. Estou conversando muito sobre a sucessão, e acho que no momento certo, quando começarem a baixar os casos de contaminação, o governador vai sentar para conversar sobre política, e não tenho dúvida que estaremos no mesmo palanque, previu o senador ao ontem ao BLOG.

CONVERSANDO É QUE SE ENTENDE

O candidato a prefeito de Rio Branco, deputado Roberto Duarte (MDB), é o encarregado de conversas com dirigentes petistas na busca de uma aliança com o PT para disputar a prefeitura de Rio Branco. O deputado federal Flaviano Melo (MDB) disse ontem que, Duarte tem carta branca para montar alianças.

ENGROSSARIA O PESCOÇO

Uma coligação do PT com o MDB engrossaria e muito o pescoço da candidatura do deputado Roberto Duarte (MDB) em campanha para a prefeitura da capital. O PT ainda tem seu nicho.

PACTO PARA O SEGUNDO TURNO

A informação que o BLOG tem é a de que o PT topa uma coligação com o MDB, mas quer empurrar a aliança para o segundo turno. O PT terá candidatura própria á PMRB.

CONVERSA CONFIRMADA

O deputado Roberto Duarte (MDB) confirmou ontem que de fato tem conversado com dirigentes partidários; entre eles, com os do PT, e do PSDB. “Se não der uma aliança no primeiro turno, abrimos as portas para o segundo turno”, acrescentou Duarte.

AGORA, INÊS É MORTA!

Caso a ex-vice governadora Nazaré Araújo tivesse sido preparada para embates majoritários pelo PT, por certo a sigla teria hoje um nome encorpado. Não fez isso. Nazaré passou em brancas nuvens pelo cargo, desprezada pela comunicação do governo, que não divulgou suas ações. Acenar com a sua candidatura á PMRB agora, seria mera aventura de pouca chance.

ACHOU QUE ELEGERIA UM POSTE

A questão é que o governo passado do PT não levou a sério a eleição para a sucessão, e não se preocupou em preparar um quadro para novos embates. Cego pelo poder apostou que, ainda poderia eleger um poste. O resultado foi o desastre que se viu, saiu derrotado e humilhado.

JOGADO ÀS MOSCAS

Para se ter uma ideia da balbúrdia amadora em que se transformou o PT, na última quinzena da campanha o candidato Marcus Alexandre ao governo mal tinha recursos para se locomover.

PAGANDO O PREÇO

Nesta sucessão municipal, o PT está pagando o preço da lambança que protagonizou na última eleição. Suas principais lideranças, como Jorge Viana e Angelim, não querem disputar a PMRB. O Binho nunca foi liderança política, é uma invenção do JV. Terá que começar tudo do zero.

DESENTENDIMENTO NO JURUÁ

Caso o prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, chegue na eleição sem impedimento jurídico deverá ir para a disputa da reeleição. Isso é certo. O senador Sérgio Petecão (PSD) diz não abrir mão da candidatura do ex-deputado federal Henrique Afonso (PSD). É o quadro.

CHOQUE INEVITÁVEL

Um choque entre o governador Gladson e o vice-governador Major Rocha é inevitável na disputa da prefeitura de Cruzeiro do Sul. Rocha se aliou ao desafeto do governador, Vagner Sales, fato que redundou no rompimento do Gladson com o MDB e afastamento do PSDB.

QUESTÃO DE CONFIANÇA

O que tenho ouvido de figuras importantes do governo na defesa de um apoio à candidatura da prefeita Socorro Neri é que no nível de desconfiança, o candidato do PROGRESSISTAS, Tião Bocalom; do MDB, Roberto Duarte; e Minoru Kinpara, do PSDB, estão no mesmo patamar.

FACA NO PESCOÇO

Uma figura importante do governo corrigiu ontem o BLOG, quando coloca que uma vitória do Minoru Kinpara (PSDB) ou do Roberto Duarte (MDB) para a PMRB seria prejudicial ao projeto político do Gladson: “prejudicial só, não! Chegaria em 2022, com a faca no pescoço”.

PALANQUE ECLÉTICO

O prefeito Mazinho Serafim (MDB) terá um palanque eclético apoiando a sua candidatura, com PT, PCdoB, PSD, entre outros. Isso consolidará a ter uma legião de candidatos a vereadores levando a sua candidatura aos bairros. Mazinho entra na eleição com favorito à sua reeleição.

CARREATA DO NADA

A carreata programada por empresários para hoje, para pedir a abertura do comércio – mesmo com de 6.326 mil casos de Covid-19 registrados e 161 mortes – é uma carreata do nada, sem o mínimo sentido, num momento difícil da pandemia. E o governo não vai abrir.

NÃO ENTENDERAM

Não entenderam que nada é mais importante que as medidas para preservar vidas.

NÃO SERIA LOUCO

O Gladson Cameli não iria mandar às favas todo um comportamento exemplar de responsabilidade que está tendo nesta pandemia, para diminuir as contaminações e mortes, para agradar empresários, e mais tarde ter que pagar um preço alto pela disparada dos casos.

ACOMPANHANDO DE PERTO

A aplicação dos recursos federais destinados ao Covid-19 tem sido fiscalizada com lupa. E nada mais disse e nem lhe foi perguntado. Portanto, cuidado, muito cuidado com cada centavo.

VAMOS SITUAR A VERDADE

A obra do novo Pronto Socorro começou no governo do Binho Marques. E nem ele e quem lhe sucedeu deu conta de terminar a obra. A finalização se deu no governo do Gladson Cameli. O resto é conversa para boi dormir. Fossem tão competentes, por qual razão não concluíram?

TENDÊNCIA NATURAL

O STF julga no próximo dia 12 se é ou não legal o inquérito que apura o disparo profissional de fake news contra as instituições e adversários políticos. A tendência natural é de legalidade. A liberdade de expressão tem limite na fronteira do legal, quando ultrapassa vira crime.

ELEIÇÃO EM THAUMATURGO

Isaac Pianko (PSD), Itamar de Sá (PT), Cléber Pedroza (MDB), João Luciano (PCdoB), vereador Silvano Queirós (PROS) e Maurício Praxedes (SOLIDARIEDADE), são os nomes apresentados para disputar a prefeitura de Marechal Thaumaturgo. O prefeito Pianko estará disputando a reeleição.

MANOEL URBANO

Nomes para a prefeitura de Manoel Urbano: Tanízio de Sá (MDB), Pastor Aldemar (PSD), Vanderléia (PSDB) e Izalt (PT). O prefeito Tanízio de Sá estará buscando uma reeleição.

RODRIGUES ALVES

Os nomes até aqui postos para disputar a prefeitura de Rodrigues Alves: Jailson Amorim (PROS), Sebastião Correia (MDB), Demétrio (PP), Eugênio (PSOL), Ruf (PSDB) e Ivanildo (PDT). O prefeito Sebastião Correia tentará um novo mandato.

SAIR POR CIMA

O governador Gladson Cameli vai sair maior do que entrou ao fim desta pandemia. Para surpresa, o Gladson vem agindo como um estadista humanista, que visa preservar vidas.

PODE ANOTAR

Quando aparecer alguém que passou pelo governo criticando o chefe do gabinete civil, Ribamar Trindade; pode anotar, e conferir: é alguém brecado para não praticar ilegalidade.

FAZENDO POLÍTICA

A pandemia deu uma mudada na cara tradicional de fazer política. O senador Sérgio Petecão (PSD) revelou que, os seus contatos com os vereadores e candidatos do partido a prefeito em municípios do interior, vêm sendo feitos através de lives. Essa será a eleição da rede social.

SAÚDE MAIS EQUIPADA

Quando terminar esta pandemia o sistema de saúde recebido sucateado, por certo não será o de uma saúde de primeiro mundo, prometida e não cumprida nos governos dos últimos 20 anos, mas por certo os hospitais estarão mais equipados para o atendimento aos pacientes.

NÃO VAI PODER DESFRALDAR

Uma bandeira que não poderá ser defraudada pelo candidato a prefeito da capital a ser lançado pelo PT, por certo será a do programa “Ruas do Povo”. Pelo serviço mal feito, a grande maioria se deteriorou já no primeiro inverno. Foi montado para reeleger o Marcus Alexandre.

FRASE MARCANTE

“A primeira condição para se realizar alguma coisa é não querer fazer tudo ao mesmo tempo”. Tristão de Atayde.