Ossada humana encontrada por moradores no Belo Jardim é de homem que estava desaparecido

Uma ossada humana foi encontrada na manhã desta terça-feira (2), por um trabalhador em uma área de mata localizada no km 7 do Ramal da Usina, no bairro Belo Jardim III, em Rio Branco.

Próximo do corpo foi encontrado uma carteira, uma mochila e um documento com o nome de Jully Mayko Rocha Cabral, que estava desaparecido.

A Polícia Militar foi acionada e ao chegar ao local, isolou a área para os trabalhos do perito em criminalística, que informou que a ossada pode está na área de mata há aproximadamente 2 meses.

Os restos mortais foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já abriu um inquérito para investigar o crime. Mesmo havendo o documento com a possível identificação da vítima, o Instituto Médico Legal (IML) deverá realizar exames para a identificação exata da vítima.