Operação da PF intensifica ações contra o CV em Cruzeiro do Sul

Agentes da Polícia Federal realizam várias ofensivas para desarticular o tráfico de drogas e prender integrantes da Facção Comando Vermelho, que atua na Regional Juruá, em Cruzeiro do Sul (AC), na manhã desta terça-feira, 2.

Agentes da PF desembarcaram na capital acreana na noite desta segunda-feira, 01, para dar continuidade a Operação Tetra, desencadeada na última sexta-feira, 29, que culminou com cumprimento de nove mandados de busca e apreensão.

A operação é um desdobramento de investigações iniciadas ainda no ano passado com apoio da Polícia Civil de Cruzeiro do Sul.

Na sexta-feira, 29, os agentes realizaram o cumprimento de nove mandados de buscas e apreensão de aproximadamente R$ 30 mil na residência de um dos alvos da Operação. Na quinta-feira, 27, foi preso um brasileiro e outro suspeito em um hotel no Peru em operação da Polícia Nacional Peruana.

No mesmo hotel foi preso outro brasileiro, considerado a principal cabeça da organização criminosa na região de Pucallpa, foragido da justiça desde janeiro de 2019, quando fugiu da Unidade Prisional Manoel Neri.