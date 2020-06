Mães estariam com medo de ir às UBSs por causa da Covid-19, afirma vereadora

A decisão da prefeita Socorro Neri (PSB) em colocar toda a rede municipal de saúde para atender pessoas com sintomas leves da Covid-19 teria causado temor nas mães rio-branquenses. O relato foi feito pela vereadora Lene Petecão (PSD) em sessão online (02).

Lene pediu para que a prefeita Socorro Neri (PSB) escolha pelo menos uma ou duas Unidades para atendimento, exclusivo, de pacientes sem sintomas de Covid-19.

“A gente sabe que o Covid-19 é uma doença contagiosa, e que pega com um simples aperto de mão. Eu acho que tem que ter uma complacência da Secretaria de Saúde para deixar algumas unidades de saúde para atendimentos de casos de não Covid-19”, afirmou.

A decisão de Neri foi feito durante uma live na última quinta-feira, 28, que contou ainda com a participação da secretária de saúde do município, Jesuíta Arruda, e do médico Osvaldo Leal, que coordena o Comitê de Enfrentamento à Covid-19.