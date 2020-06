Jonas Lima pede celeridade na ampliação do atendimento a Covid-19 no Juruá

O deputado Jonas Lima (PT) reafirmou durante sessão virtual da Assembleia Legislativa nesta terça-feira, 2, o que vem dizendo há algum tempo acerca do atendimento nas unidades de saúde do Vale do Juruá, especialmente em Mâncio Lima, onde se encontra em isolamento social.

Ele quer agilidade na construção do hospital de campanha de Cruzeiro do Sul. As pessoas estão com medo e são atendidas em casa.

“É falta de decisão. Tem de ter uma decisão”, afirmou o deputado do PT ao reclamar das dificuldades apresentadas pelos moradores com sintomas de Covid-19.

“Nossas UTIs praticamente 90% estão ocupadas”, disse Lima. Ele destacou a importância da tomografia no diagnóstico da Covid-19.