Idoso de 101 anos vence a Covid-19 e emociona equipe de saúde

Rubens Felipe Martins, morador antigo do município de Tarauacá, não aparenta, mas tem 101 anos de idade. Recentemente, precisou enfrentar um dos maiores desafios da sua vida: o novo coronavírus. Pouco mais de um mês após receber teste positivo para a Covid-19, concluiu nesta terça-feira, 02, sua história de superação. Mesmo sendo diabético, venceu o vírus o qual foi infectado.

Com bolo, aplausos e muito carinho, ele deixou a unidade de saúde. As equipes de profissionais de saúde que cuidaram de seu Rubens comemoram a vitória do idoso sobre o vírus. “Foi chamado de guerreiro, o mesmo é diabético, hoje se encontra bem, sem queixas”, disseram os profissionais que o atenderam ao portal da prefeitura. O município acredita que ele seja a pessoa mais idosa do Acre a conseguir se recuperar da doença. O idoso realizou o teste para a doença no dia 16 de maio.

A alta médica nesta terça lhe dá a oportunidade de seguir com o tratamento em domicílio. “Diariamente vem sendo acompanhado pela vigilância epidemiológica e pelo visitador que ao final do dia gera relatório sobre a situação dos casos”, explica a equipe de saúde de Tarauacá.

O secretário municipal de Saúde, Raimundo Nonato e o coordenador de Atenção Básica, Iago Correa, levaram pessoalmente um bolo para celebrar com seu Rubens a melhora no estado de saúde. O último boletim da secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) aponta que Tarauacá já teve 115 pessoas curadas do coronavírus.