Idaf amplia prazo de entrega da declaração de rebanho até o dia 30 de junho

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), estendeu até 30 de junho o prazo de apresentação da declaração obrigatória de rebanho. A declaração deve incluir todas as espécies animais, entre bovinos, bubalinos, ovinos, caprinos, suínos, equídeos e aves.

Para o atendimento aos produtores, os escritórios do Idaf nos municípios estarão funcionando, excepcionalmente, das 7 às 13 horas, em razão da pandemia do novo coronavírus.

A declaração poderá ser realizada por meio do endereço eletrônico http://gta.ac.gov.br, na modalidade “Produtor Online”.

O produtor também poderá entrar em contato com o Idaf para obter esclarecimentos. A lista com os telefones e e-mails das unidades estão no site do órgão no endereço http://idaf.acre.gov.br/.