Hackers do Anonymous invadem e derrubam aula virtual de universidade do Acre

Hackers invadiram uma aula à distância de Economia da Universidade Federal do Acre na noite desta terça-feira (2).

“Seguinte: vo derruba todas ead (sic)”, dizia a mensagem do invasor. O Anonymous, o mesmo grupo que teria vazado dados pessoas do presidente Jair Bolsonaro, assume a autoria do atentado cibernético.

“Acabaram de derrubar nossa aula pública, promovida pela Coordenação de Economia da Ufac. Estávamos com 90 participantes na aula, entre alunos de graduação e pós graduação, além de professores e outros convidados. Parece que a live do Curso de Direito também foi invadida. Muito triste isso, exatamente num momento em que se propaga a deseducação…uma pena”, relatou o professor Carlos Esteveão.