Governo promete entregar OCA de Cruzeiro do Sul até o próximo mês de agosto

O prédio que vai abrigar a Central de Serviços Públicos (OCA) da cidade de Cruzeiro do Sul, na região do Juruá, ainda passa por reforma e ampliação. Segundo o governo, a obra está prevista para ser entregue até o próximo mês de agosto. A OCA está sendo construída na antiga sede do Fórum Caio Valadares, região central da cidade.

Cruzeiro do Sul tem uma população estimada em 88 mil habitantes e é a terceira cidade acreana a ter uma unidade central de serviços. As outras duas estão em Rio Branco e Xapuri. A obra tem um valor de R$ 1,1 milhão e, segundo a Secretaria de Planejamento do Estado (Seplag), está com 40% concluída.

O local vai oferecer emissão de carteira de identidade, CPF, título de eleitor, carteira de trabalho e efetuará pagamentos bancários e serviço de atendimento ao consumidor, entre outras atividades. Serão disponibilizados, ainda, cerca de 40 empregos diretos.